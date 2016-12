¿Hay un acuerdo turco-ruso por un alto el fuego?

Putin y Erdogan cuchichean. ¿Habrán firmado este acuerdo sí o no?

Estambul

Turquía y Rusia habrían acordado un plan de alto el fuego para todo el territorio de Siria a partir de la primera hora de hoy, según anunció ayer una agencia turca. Sin embargo, faltaba la confirmación rusa, de los rebeldes sirios y de las propias autoridades de Turquía.

El supuesto plan apunta a extender al conjunto del territorio sirio el alto el fuego instaurado hace dos semanas en Alepo, tras negociaciones apadrinadas por Moscú y Ankara, que permitió la evacuación de miles de combatientes y civiles de los barrios rebeldes de la segunda ciudad de Siria.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que no tiene “suficientes informaciones” para confirmar el acuerdo. El presidente turco Erdogan, que había pronunciado un discurso la mañana de ayer, no mencionó el cese del fuego. Y un responsable rebelde sirio afirmó desde Beirut, bajo condición de anonimato, que los detalles de este acuerdo no fueron sometidos a los bandos rebeldes.

Labib Al Nahhas, que administra las relaciones exteriores del poderoso grupo islamista rebelde Ahrar al-Cham, escribió en Twitter que los grupos revolucionarios armados no recibieron “proposición oficial a propósito de un cese el fuego”. La agencia turca, bajo reserva de fuentes, informó que Turquía y Rusia trabajaron un plan que debería entrar en vigencia.

El acuerdo, incluso todavía sin terminar de confirmarse por algunas de las partes, excluiría de esta propuesta de alto el fuego a los “grupos terroristas”.