Hay un mensaje extraño en Among Us que nadie ha descifrado

Los jugadores de Among Us no dejan de especular al respecto | Foto: eloutput.com

Si no sabés qué es Among Us , seguramente habrás escuchado, al menos nombrarlo. Se trata del juego de moda que está disponible desde el 2018, pero que causa furor en esta cuarentena. Es tanta su fama, que esta app está desplazando a Fall Guys.

En el intento de matar al resto, deben evitar ser vistos y descubiertos ya que la app permite constante votaciones y debates para expulsar de la nave a los impostores de los que sospechen. Los impostores pueden también sabotear la nave para provocar el caos que les permita asesinar más fácilmente al resto de los participantes.

La app tiene un curioso mensaje que nadie ha podido descifrar hasta ahora. Es un código morse que se oye en el mapa Skelt y en las instalaciones de Mira HQ. Hay múltiples especulaciones pero ninguna parece estar cerca. Muchos dicen que significa "Help me" pero no coincide realmente.

Según FayerWayer, sitio especializado en el videojuego, la dificultad se encuentra en que no hay espacio entre las letras. Los desarrolladores de Among Us no han aclarado esto y las dudas crecen entre los millones de jugadores.

¿Cómo juego Among Us?

Cuando el juego inicia ya están todos dentro de la nave espacial, unidad que tiene varias salas y compartimientos donde debés completar ciertas misiones. Cuando uno de los participantes es asesinado por un impostor, el cuerpo es reportado y se lleva a cabo la votación para determinar quién fue.

Si nadie está seguro, la partida sigue. Si votan por alguien, quien recibe la mayoría de los votos es eyectado de la nave espacial y el mismo juego confirma si era -o no- un impostor.

Estos impostores también pueden hacer misiones con la guía de un mapa que está disponible para todos los participantes.

¿Dónde lo descargo?

La descarga de la app Among Us es gratuita y está disponible para iPhone y Android. Si querés jugarlo en PC, debés acceder a la plataforma de Steam donde Among Us sí es pago.