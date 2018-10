"Hay una campaña de persecución política"

Se discute si Ramón Rioseco participa de la interna.

Repito: lo tendrán que decidir los compañeros de la provincia y acataremos la decisión que tomen.

—¿Hay chances para la unidad nacional del universo peronista?

Hay que hacer un gran esfuerzo para construir la unidad. Hay una señal importante con el agrupamiento sindical en el que confluyen las CTA, el Movimiento Federal de Trabajadores, el moyanismo y (Ricardo) Pignanelli (SMATA). Esto le da una amplitud importante a la construcción. También lo que pasa en la Comisión de Acción Política del PJ, a la que se acaban de sumar Héctor Daer (triunviro de la CGT) y Felipe Solá.

¿Qué papel juegan los gobernadores en el armado?

Creo que no van a estar en ningún lugar, lo que van a tratar de hacer es defender sus distritos. La mayoría va a adelantar sus elecciones.

¿Eso es bueno o es malo para el esquema nacional?

A mí no me molesta. Me parece que después de resueltas las cuestiones provinciales, todos van a tener mayor libertad para tomar las decisiones que tengan que tomar.

¿Miguel Ángel Pichetto es una piedra en el zapato?

No lo calificaría de esa manera, pero es cierto que tiene un discurso más refractario hacia la unidad, como (Juan Manuel) Urtubey. Son las dos figuras más emblemáticas en este aspecto.

—¿Qué rol juega Cristina Fernández en la construcción?

Es la dirigente opositora más importante, es la que lidera el espacio político opositor más importante. Le da a la oposición una dimensión política que no le da ningún otro dirigente. El rol que juega es extraordinariamente positivo a la hora de construir una oposición que pueda ganar las elecciones.

—Pichetto, entre otros, dice que el techo electoral de Cristina impide una victoria.

Ya quedó demostrado que eso no es así. Lo de piso y techo es de la arquitectura o la ingeniería, no tiene que ver con la política. Bolsonaro era un marginal hasta hace poco. La imagen de los dirigentes fluctúa.

—¿Hay alguna similitud entre la realidad argentina y la que rodea al triunfo de Bolsonaro?

Son realidades políticas distintas. Acá la mayoría se referencia con el gobierno o con nosotros. Lo que sí creo es que puede existir un tipo de influencia cultural y que aparezcan más discursos xenófobos, como el que apareció en estos días.

—¿Estuvo a la altura la respuesta del kirchnerismo a las denuncias de corrupción?

Yo creo que sí, hicimos lo que teníamos que hacer. Nos defendimos en la Justicia, todos los imputados estuvieron siempre conformes a derecho, y caracterizamos políticamente lo que está pasando en la Argentina: hay una campaña de persecución política que utiliza al Partido Judicial como ariete contra el principal espacio político opositor. Yo gestioné con Cristina y tengo casos concretos que me muestran su honradez y honestidad.

