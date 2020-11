De acuerdo a lo expuesto, será el próximo 31 de diciembre cuando su privilegiada voz se deje de escuchar en la radio.

“Tengo mi carrera de 60 años. Hubo breves interrupciones. Nunca hubo un mes de vacaciones, lo máximo fueron 20 días”, agregó.

Seguidamente, Héctor Larrea mencionó que el gerente artístico de la emisora, el señor Martín Jiménez, ya está al tanto de su decisión.

“Le dije que ya no cuente conmigo para el 1 de enero del año que viene. Agradezco los ofrecimiento reiterados de la emisora para continuar, los agradezco eternamente, pero ya es hora con 60 años de trabajo y 82 de edad, de quedarme en casa. Eso quería que lo supieran ustedes”, dijo quien se convirtió en ícono de la radiofonía argentina.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo recibido de parte de colegas y oyentes a lo largo de su exitosa trayectoria.

“Quiero agradecerles, compañeros míos, quiero agradecerles a los oyentes, esta amabilidad que han tenido durante tantos años de hacer mi vida más feliz. Ojalá yo en pequeña escala haya hecho para algunos un momento de la vida más feliz”, sostuvo.

Héctor Larre.jpg Héctor Larrea anuncia su retiro definitivo de la radio

Cabe destacar que su salida de la radio comenzó a sonar a mediados del pasado junio, pero en aquel entonces él negó que fuera verdad.

"Por ahora y mientras me contraten, sigo. Mis amigos y colaboradores están advertidos. Me deben avisar si empiezo a decir incoherencias, entonces, sí me despido del aire, sobre todo si me convierto en un tipo gruñón y maltratador. Voy resolviendo mes a mes, mientras no haga papelones ni diga tonterías no me retiro", comentó Héctor Larrea en entrevista para Teleshow.