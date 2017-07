De cada 10 infectados en la Argentina, seis no saben que la tienen.

Hepatitis C, la enfermedad que avanza y no da señales

Capital federal.- De cada 10 infectados con hepatitis C en Argentina, sólo cuatro lo saben. No es un tema menor si se tiene en cuenta que se trata de una patología que no presenta síntomas y que ante la falta de tratamiento, el daño hepático avanza indefectiblemente, por lo que resulta la principal causa de cirrosis, trasplante hepático y cáncer de hígado.