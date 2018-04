Hermanados por las estadísticas

Esta locura por las cifras y la redonda que surgió hace casi dos décadas tiene como base primordial el esfuerzo que tenían que hacer ambos para acceder a ellas. Caminaban alrededor de 11 kilómetros desde Cipolletti para acercarse a la capital neuquina con lápiz y papel para copiar formaciones de partidos. “Nos daban el bibliorato para sacar copias pero no teníamos plata para los 10 centavos por copia que cobraban. Lo copiábamos a mano”, asegura Charly.

El club con el que comenzaron a trabajar fue el Albinegro. Pero rápidamente los Quintana se dieron cuenta de que no había información sobre las ligas locales, que escaseaba ese material que hoy realizan y nutre a los medios de la zona, que los utilizan como fuente de consulta.

“Empezamos a anotar los resultados de la Liga Deportiva Confluencia y de Lifune. Cuando hicimos eso faltaban hojas, por lo que calculábamos los resultados faltantes en caso que se pudiera a partir de las tablas de posiciones” destaca el hermano mayor. Por su parte JP reconoce: “Arrancamos teniendo data de Cipolletti, Deportivo Roca e Independiente, Alianza de Cutral Co, Atlético Regina, Cinco Saltos y Fernández Oro. Luego nos metimos con las ligas, que fue más complejo”.

La evolución de la tecnología ha beneficiado el laburo tanto de Charly como de Juan Pablo. “En los últimos 12 años la tecnología ha ayudado muchísimo. Te facilita la búsqueda y en caso de no tener la precisión, reduce las posibilidades de errores”, asegura quien está a cargo del blog “El valle futbolero”. En tanto quien trabaja hace 17 años en el programa radial La pelota no se mancha, en Allen, asevera: “Con internet hoy podés obtener, por ejemplo, formaciones en un par de horas. Antes ese laburo me llevaba semanas”.

Son los referentes en materia de números de la zona y fuente de consulta permanente.

Tienen hobby y empleos

Más allá de las estadísticas, ambos trabajan en ámbitos educativos. Carlos lo hace en el Consejo de Educación mientras que Juan Pablo es docente de Lengua y Literatura desde el 2012.

“Nos consultamos permanentemente con mi hermano. Somos futboleros, creo que es nuestro principal tema de conversación”, declara Charly, y Juan Pablo agrega: “Cruzamos mucha información. Nos ayudamos mutuamente para que sea más fácil”.

Existen diferentes tips para comenzar con este tipo de trabajo. Carlos aconseja: “Alguien que quiera empezar debe tratar de ir poco a poco. Tratar de buscar un orden (si es digitalizado, lo va a ayudar en el futuro). En ese orden debe pensar que puede sumarle a futuro datos del pasado y su actualización”.

Los Quintana, con un trabajo de base de datos inigualable, fueron, son y serán los principales estadígrafos de la región.

Albinegro datos, la aparición

En el rubro estadísticas, la novedad en la región es la cuenta en Twitter Albinegro Datos, que difunde los más confiables datos referidos a Cipolletti. Su responsable, Juan Soria (22 años), contó a LM Neuquén: “Empecé hace unos años a anotar datos de Cipolletti y otros por medio de internet y archivando en la computadora. Y hace un tiempo que creé la cuenta para que los hinchas de Cipo y del resto conozcan esas cifras que manejo”, explicó el joven entusiasta, quien aclara que lo hace más por hobby. Lo cierto es que una válida opción en materia de guarismos ha nacido con buen suceso.

Son datos que ayudan a los DT. Gabriel Lineares. Entrenador de Pacífico

Yo lo sigo desde hace mucho tiempo a Charly y al “Valle futbolero”, siempre me meto en su página para ver todos los resultados apenas terminan los partidos.

Me gusta saber los resultados del fútbol de la zona pero más me gustan las estadísticas que ellos suben, que si son bien usadas e interpretadas, te pueden ayudar al crecimiento deportivo.

Me parece muy bueno que en este fútbol amateur se puedan tener datos que ayuden a los entrenadores a leer los partidos.

Además, es un buen reconocimiento para los jugadores, que ven sus nombres y a su equipo como si fueran profesionales.

Los muchachos hacen un gran laburo con las estadísticas de la zona, así que es para valorarlos y felicitarlos en nombre del fútbol regional.