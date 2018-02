Hermanos gitanos estafaron al vender una Hilux

En una audiencia realizada el jueves pasado, el fiscal Marcelo Jara narró la estafa concretada por los hermanos Esteban y solicitó a un juez que sean acusados por ese delito.

A través del portal OLX, la víctima se comunicó con los estafadores por la publicación de una Hilux. “En todo momento se contactó con una persona que se identificó como ‘Isac’ y que luego sería reconocida por fotografías como Nicolás Esteban”, explicó Jara. Acordaron reunirse en calle Libertad al 800 el 12 de septiembre de 2017. La víctima llegó acompañada de dos familiares y fueron recibidos por el tal Isac y Espiro Estaban, quien dijo ser el titular del vehículo.

“Le exhibieron la camioneta, concretaron la venta y la víctima entregó 110 mil pesos, recibiendo a cambio un pagaré, pero a partir de ese momento comenzaron las excusas para la entrega del bien”, detalló el fiscal, y solicitó que se acuse a ambos por estafa.

Además, indicó que en los registros fotográficos que tiene la Policía los dos hermanos fueron reconocidos por la víctima y sus acompañantes como los vendedores.

Por su parte, el defensor particular Alfredo Cury no objetó la calificación provisoria, pero adelantó que en el plazo legal de cuatro meses de investigación se intentará llegar a una solución alternativa al juicio. “A través de una negligencia no se pudo concretar la operación comercial, me expresaron mis defendidos, y en este tiempo repararemos o se devolverá a la víctima el perjuicio sufrido”, explicó Cury.

El juez de garantías Lucas Yancarelli avaló la acusación.

LEÉ MÁS

Gitanos la estafaron en $40 mil con la venta de un Corsa

Un gitano va a juicio por siete estafas con vehículos

Evitaron una nueva estafa gitana por más de 500 mil pesos