Hipertensión Arterial: menos sal, tabaco, alcohol y silla y más zapatillas

En la región, en el mes mundial de la hipertensión arterial (HA), Leben Salud desarrolló una campaña de concientización sobre la necesidad vital de incorporar hábitos saludables que incluyó controles gratuitos a más de 500 personas de toda la región valletana, durante cinco días de intensa labor que desarrollaron profesionales de las diversas instituciones médicas que lo integran.

Se controlaron adultos, en su mayoría mujeres, y los datos corroboraron la realidad nacional: más de un 35% de las personas a las que se les realizó el control, presentaron cifras tensionales elevadas.

Mayo fue el mes de concientización sobre la HA fundamentalmente para resaltar cuidados básicos y sencillos que debemos implementar en nuestra vida diaria: elegir alimentos con menos sodio, no agregar sal a las comidas y evitar el consumo de alcohol y tabaco.

La meta: alcanzar un estilo de vida saludable para vivir con una "presión arterial saludable". Esta afección se produce por el aumento de la fuerza de presión que ejerce la sangre sobre las arterias de forma sostenida.

El mayor riesgo es que suele no dar síntomas graves durante mucho tiempo pero, si no se trata, puede llevar directamente a complicaciones graves como infarto de corazón, accidente cerebrovascular, daño renal y ocular, entre otras.

Campaña Saludable 2019

Leben Salud llevó adelante con éxito la Campaña de Hipertensión Arterial 2019 en donde se realizaron acciones en la comunidad para concientizar sobre la importancia de conocer y controlar la presión arterial. Las actividades se hicieron en el hall del palacio municipal, en las instituciones de Leben Salud ubicadas en las ciudades de Neuquén y Cipolletti y en la primera caminata por la vida, con stands saludables donde no solo se controló la presión arterial y frecuencia cardíaca, sino también donde profesionales brindaron información y transmitieron, a quienes se acercaron a los stands, la importancia de elegir hábitos saludables.

“Desde Leben Salud mantenemos nuestro compromiso con la vida y todos los años realizamos diferentes tipos de campañas de concientización sobre enfermedades prevalentes en nuestra población con acciones tendientes a brindar información y generar conductas que beneficien la calidad de vida de los ciudadanos”, explicó María José Castro, médica especialista en Cardiología y diagnóstico vascular no invasivo de Leben Salud.

“Este tipo de acciones nos permiten obtener datos estadísticos para evaluar nuestra población, y comparar los resultados, para conocer más sobre esta enfermedad y trabajar en medidas de prevención, lo cual nos motiva a continuar en este desafío de cuidar la salud de nuestra gente”, agregó la especialista.

Castro destacó no solo la importancia de realizar controles en forma periódica sino también seguir los tratamientos indicados por médicos: “Los fármacos antihipertensivos son drogas seguras y sus probables efectos no deseados son transitorios y no ponen en riesgo la vida del paciente. El tratamiento antihipertensivo reduce los riesgos vinculados a la hipertensión”, concluyó.

¿Cómo se hace el diagnóstico?

La única manera de detectar la hipertensión es a través de su medición. Muchos pueden tener la presión arterial elevada durante años sin saberlo. Existen dos medidas: la presión arterial sistólica (PAS) o máxima y la presión arterial diastólica (PAD) o mínima.

Se considera presión arterial alta (hipertensión) cuando dicha medición máxima es mayor o igual que 140 y la mínima es de 90.

Embed

10 consejos para seguir al pie de la letra

Por María José Castro, médica especialista en Cardiología y diagnóstico vascular no invasivo. (MP NQN 5933 ME NQN 3244)

1-Conozca y controle su presión arterial, es una de las formas más importantes de cuidar nuestra vida.

2- Alimentación saludable:

incorpore frutas en el desayuno para comenzar el día.

Coma sano. Prepare la comida en casa para llevar al trabajo y los niños a la escuela.

Incorpore más cantidad de verduras en cada comida principal. Es aconsejable que la dieta sea variada, evitando la monotonía y adaptada a los gustos individuales. Algunos alimentos y bebidas son menos saludable que otros. Evite carnes saladas o ahumadas, embutidos, fiambres. Los alimentos envasados suelen ser menos sanos que los naturales.

3-Realice actividad física, aumenta la vitalidad, le da más energía y capacidad de trabajo. Disminuye el estrés, la ansiedad y la depresión, ayuda a relajarse, a dormir mejor.

El ejercicio tiene un impacto directo en la reducción de riesgo de infarto y de accidente cerebrovascular.

30 minutos diarios de caminata, bicicleta por lo menos 5 veces a la semana, es suficiente.

4-Reduzca el consumo de sal: quite el salero de la mesa, evite agregar sal a sus comidas, reemplace la sal por especias.

5-Modere el consumo de alcohol.

6- No fume y mantenga su casa libre de humo: Deje de fumar y no permita que nadie lo haga dentro de ella.

7- Mantenga un peso adecuado: El sobrepeso y la obesidad, principalmente cuando se localiza en el abdomen (“la panza”) son factores de riesgo que pueden, por si solos o en asociación con otros factores aumentar el riesgo cardiovascular. Mantener un peso normal mejora la calidad de vida y reduce el riesgo cardiovascular.

8-Tome los medicamentos indicados por su médico: La mayor parte de los hipertensos necesitará drogas antihipertensivas para mantener su presión bien controlada y al menos el 70% de ellos requerirá dos o más fármacos para alcanzar este objetivo. Tomar medicamentos genera rechazo en la mayor parte de los pacientes y entre las causas del mismo, el temor a los probables efectos adversos ocupa un lugar preponderante. Los fármacos antihipertensivos son drogas seguras y sus probables efectos no deseados son transitorios y no ponen en riesgo la vida del paciente. El tratamiento antihipertensivo reduce los riesgos vinculados a la hipertensión.

9-No abandone el tratamiento: La hipertensión arterial no controlada (mayor a 140/90 mmHg o 14/9) es una de las causas más importantes de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio, insuficiencia renal y otras enfermedades. Los medicamentos antihipertensivos, al reducir la presión arterial, disminuyen el riesgo de presentar estas complicaciones y han probado ser seguros para el uso crónico en pacientes hipertensos. Tomar la medicación indicada por su médico es la mejor forma de reducir los riesgos de la hipertensión.

10-Realice un control cardiovascular anual.