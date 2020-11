Hora, formaciones y TV de River, San Lorenzo y Racing

Para el elenco “millonario”, que viene de ganarle a Rosario Central tras perder en el debut con Banfield, el encuentro representa todo un desafío, ya que lo afectan numerosas bajas. Ignacio Fernández y Rafael Santos Borré -dos habituales titulares- no están a disposición, “Nacho” porque sigue con la recuperación de un desgarro, mientras que el colombiano está aislado tras contagiarse coronavirus.

En tanto, otros cuatro futbolistas que son generalmente parte del once inicial fueron citados a sus selecciones para la fecha de Eliminatorias Sudamericanas Franco Armani, Gonzalo Montiel, Paulo Díaz y Nicolás De la Cruz. Además Robert Rojas, un potencial reemplazo para la zaga central.

Todas estas ausencias obligaron al entrenador Marcelo Gallardo a ensayar numerosos cambios y no solo de nombres, ya que Enzo Pérez y el juvenil Santiago Sosa practicaron como centrales en una posible línea de cinco en defensa. Por otro lado, el experimentado Leonardo Ponzio volverá a jugar como titular, mientras que Lucas Pratto, autor de un gol frente a Central, volvería a ser parte del once inicial por segunda vez consecutiva, algo que no ocurría hace 15 meses. El “Muñeco” también apelará a los juveniles, como Tomás Castro Ponce, quien aparece por primera vez en la lista de concentrados de Primera División.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Nelson Ibáñez; Gianluca Ferrari, Marcelo Herrera, Leonel González y Damián Pérez; Jalil Elías, Ezequiel Ballaude, Martín Ojeda y Renzo Tesuri; Sebastián Lomónaco y Tomás Badaloni. DT: Diego Martínez.

River Plate: Enrique Bologna; Milton Casco, Enzo Pérez, Santiago Sosa, Javier Pinola y Fabricio Angileri; Julián Álvarez, Leonardo Ponzio y Crístian Ferreira; Lucas Pratto y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

Otros grandes en acción

A las 14, con todo el calor y más ganas de ir a la playa que a jugar, Aldosivi y San Lorenzo protagonizarán un duelo de líderes cuando se enfrenten en Mar del Plata por la Zona 5. Lucas Comesaña será el juez del encuentro.

Ambos elencos suman 4 unidades, por lo cual buscarán una victoria que les permita quedar en lo más alto de la tabla de posiciones.

En San Lorenzo el técnico Mariano Soso realizará tres modificaciones en relación al elenco que comenzó jugando frente al “Pincha”. En la defensa, Gino Peruzzi entrará por Víctor Salazar mientras que Alexander Díaz irá en lugar de Ángel Romero, quien se encuentra con la Selección de Paraguay junto con su hermano Óscar. El juvenil Matías Palacios iba a ingresar para ocupar el lugar de Óscar, pero dio positivo en coronavirus.

Probables formaciones

Aldosivi: Luciano Pocrnjic; Emanuel Iñíguez, Jonathan Schunke, Mario López Quintana y Lucas Villalba; Nahuel Yeri, Leandro Maciel y Franco Pérez o Joaquín Indacoechea; Lucas Di Yorio, Federico Andrada y Rodrigo Contreras. DT: Ángel Guillermo Hoyos.

San Lorenzo: Fernando Monetti; Víctor Salazar o Gino Peruzzi, Federico Gattoni, Alejandro Donatti y Bruno Pittón; Lucas Menossi, Diego Rodríguez y Juan Ramírez; Ignacio Piatti o Alexis Sabella; Mariano Peralta Bauer y Jonathan Herrera o Alexander Díaz. DT: Mariano Soso.

image.png

En tanto en Avellaneda, Racing buscará su primera victoria cuando reciba a Arsenal de Sarandí por la Zona 1 desde las 18.45 y con arbitraje de Pablo Echavarría. Televisa Fox Sports Premium.

Racing perdió los dos partidos en el certamen y ayer su entrenador Sebastián Beccacece se mostró algo tenso en la conferencia de prensa y tuvo un picante intercambio con el periodista de La Red, Diego Louzan.

No obstante intentó llevar tranquilidad a los hinchas de cara al cruce con Flamengor por la Libertadores al que “llegaremos no 10, sino 100 puntos”, prometió el DT.

Probables formaciones

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Leonardo Sigali, Lucas Orban y Eugenio Mena; Leonel Miranda, Tiago Banega, Walter Montoya y Héctor Fértoli; Benjamín Garré y Lisandro López.

Arsenal: Maximiliano Gagliardo; Ulises Abreliano, Fabio Pereyra, Mateo Carabajal y Emiliano Papa; Alejo Antilef, Leonel Pico, Jesús Soraire y Nicolás Castro; Lucas Albertengo y Nicolás Miracco. DT: Sergio Rondina.

image.png

Además se miden este sábado Lanús-Newell’s a las 16.15 por la zona 4