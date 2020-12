Acto seguido, Horacio Pagani contó cómo se enteró de la muerte del deportista y cuál fue su reacción ante la noticia.

"Me enteré en el peor momento porque nosotros estábamos al aire, se dijo en la mitad del programa. Al principio no entendí bien lo que decían los muchachos. La verdad es que me quebré. Yo le hice la primera nota a los 16 años. Me invitó a su cumpleaños 17 y 18. Era la persona más conocida del mundo, viajó muchísimo y él era sinónimo de Argentina", agregó.

Según el locutor, la última vez que saludó a Maradona fue el 30 de octubre y él respondió a su mensaje.

Días previos, el periodista destacó en su programa que el 10 argentino estuvo completamente solo en los últimos tiempos.

"En cuanto él perdió el rumbo del afecto que tenía con Claudia y sus hijas, en cuanto se desligó de ese punto, nítidamente se fue quedando solo. Por más noviazgos, parejas, amigos y vivillos, y todos los que estuvieron alrededor de él, siempre se quedó solo. Se empezó a quedar solo y yo creo que la propulsión de sus adicciones tuvieron que ver con la soledad con la que se quedó", indicó.

Horacio Pagani.jpg Horacio Pagani dice que Maradona se quería morir

Cabe destacar que Diego Armando Maradona falleció a causa de una "insuficiencia cardíaca aguda" que generó un "edema agudo de pulmón", según los resultados de la autopsia.