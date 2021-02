Horóscopo: las predicciones de este viernes 05 de febrero

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo recuerda este viernes que la opinión que tengas de ti misma no siempre sirve para demostrar si eres bueno o malo. Este fin de semana no te harán constatar que parte del mundo te pertenece.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este viernes: vas a asumir una posición consolidada, pero tienes margen para actuar. Más del que piensas.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, tanto si sucede una cosa que estabas esperando, o por el contrario alguna otra, deberás saber que no tienen que afectar a tu estado de ánimo.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: según indica el Arco de Acuario, si buscas la paz y el acuerdo, darás con ellos.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Tu planeta regente, Venus, ha conectado con el Arco de Acuario, lo que significa que tu sueño está más próximo de cumplirse.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, este viernes lo que no podás olvidar significa que tu mente continúa en pleno movimiento. Vas a contar con más margen para actuar.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Este viernes, y durante todo el fin de semana encontrarás muchos motivos para ser positivo y continuar luchando día a día.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

Según las predicciones de este día, sea como fuere, los astros te animan a decir en voz alta qué es lo que pensás

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Este fin de semana los astros harán que descubras el efecto que tienes en la gente. Según revela el Arco de Acuario, la atención está en ti.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este viernes alguien próximo a ti está cambiando el sentido a todo, quizá, sin darse cuenta. El problema es que se trata de un asunto muy relevante, por lo que, aunque no digas nada, no deberías de darle la razón en todo sólo para no hacerle daño.