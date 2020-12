Horóscopo: predicciones de este jueves 10 de diciembre

Según las predicciones del horóscopo de este jueves , cuando encare decisiones apóyese en su conocimiento y experiencia. Si no puede deducir qué es real y qué es ficción, la incertidumbre lo puede retrasar. Hágase oír, haga preguntas y halle exactamente lo que necesita saber para serenar su mente. Proteja lo que tiene. Haga elecciones que no arriesguen su posición o su futuro.

Según las predicciones del horóscopo , las ocupaciones tranquilas le darán los mejores resultados. Es mejor no hablar de un secreto con nadie hasta estar seguro de que sabe cómo manejar el resultado. Busque oportunidades de hacer algo que duplique su confianza.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo indica que mire bien su situación económica y cuánto debe. Reduzca sus gastos y decídase a cobrar el dinero que le deben. Una sugerencia perceptiva recompensará. Se destaca el romance.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este jueves: su percepción dará en el blanco cuando trate con situaciones emocionales. Lea bien entre líneas y verá las posibilidades que están a su alcance. Cuando encare situaciones difíciles use su inteligencia e intuición.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, no tome una decisión que complique su fuente de ingresos. No deje que los cambios que ocurren alrededor suyo lo lleven a lamentar algo. Concéntrese en el hogar, la familia y aquellos a quienes ama, no en lo que sucede en el trabajo o con sus pares.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: las cosas están mejorando y se puede tratar adecuadamente con las situaciones pendientes. Reconocerá que es lo mejor para usted y podrá manejar cualquier situación que encuentre. Un cambio personal será liberador.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este jueves le indica: siempre que viva dentro de sus medios, estará bien. Demasiado de cualquier cosa lo desanimará. Busque formas de mejorar su aspecto, actitud y sus relaciones con las personas que más significan para usted.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, use su conocimiento y experiencia para obtener lo que quiere. Trabajar desde casa lo ayudará a avanzar y también a completar las metas domésticas. Confíe en sus instintos y reaccione apropiadamente.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Puede presionar un cambio si usa la diplomacia. Se desenvolverán oportunidades a través de alguien que comprende su posición y lo que tiene para ofrecer. Una relación romántica florecerá si ofrece verdad y determinación.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

No entre en una disputa si alguien no quiere hacer lo que usted está haciendo. Vaya en su propia dirección o haga arreglos para pasar tiempo con alguien que comparte sus intereses. Hay múltiples opciones, así que haga lo suyo.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

No deje que la ira lo domine cuando la pasión debería ser su meta. Participe en las causas en las que cree con la intención de marcar una diferencia. Un cambio personal resultará mejor que lo esperado

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este jueves: evalúe lo que pasa a su alrededor y reaccione. Llegar al fondo de algo que lo está irritando lo ayudará a avanzar. Una relación romántica tomará una nueva dirección su habla de sus preocupaciones y de sus sueños.