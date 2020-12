Horóscopo: predicciones de este miércoles 16 de diciembre

Tauro | Del 20 de abril al 20 de mayo

El horóscopo de este miércoles indica: viajar por negocios o por conocimiento recompensará. Su capacidad para compartir sus ideas y convencer a otros de que apoyen sus acciones alentará cambios positivos que lo beneficiarán a usted y a aquellos que lo han ayudado en su viaje.

Géminis | Del 21 de mayo al 20 de junio

Las predicciones del horóscopo indica que aflorarán las emociones, y si no tiene cuidado en cómo encara los asuntos sensibles, prevalecerán las disputas. No limite lo que puede hacer por decir algo que lamentará. Sea diplomático y ofrezca soluciones justas. Elija el afecto por encima de la discordia.

Cáncer | Del 21 de junio al 22 de julio

Las predicciones de este miércoles: exprese sus pensamientos y sentimientos, y comparta sus ideas y planes para el futuro. Las sociedades marcarán una diferencia, así que ocúpese de cualquier situación que se pueda convertir en un problema. Evite tomar cualquier acción impulsiva.

Leo | Del 23 de julio al 22 de agosto

Según el horóscopo, la información que obtenga lo ayudará a avanzar. Un giro inesperado de las cosas será para su beneficio. Llegará una oportunidad por alguien con quien ha trabajado en el pasado. El romance mejorará su día.

Virgo | Del 23 de agosto al 22 de septiembre

Las predicciones del horóscopo: mantenga ocultas sus emociones para evitar un altercado. Si no está de acuerdo con alguien, opte por hacer lo suyo. Es importante no seguir a la multitud si siente que eso no es bueno para usted. Los problemas con los mayores requerirán tiempo.

Libra | Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Este miércoles, busque un lugar o destino que despierte su imaginación y lo aliente a llevar nuevas ideas y vitalidad a cómo se ve, las cosas que hace y su conexión personal con alguien a quien ama.

Escorpio | Del 23 de octubre al 21 de noviembre

Según el horóscopo, una proposición resultara ser una desilusión. No crea todo lo que oye ni deje que sus emociones lo lleven a una pérdida. Haga las cosas que lo ayuden a usted, no a alguien que está tratando de aprovecharse.

Sagitario | Del 22 de noviembre al 21 de diciembre

Si ha estado tratando de evadir asuntos las emociones se intensificaron. Si quiere hacer cambios, hágase oír y obtenga la aprobación de cualquiera que se vea afectado por sus elecciones. Una vez que las cosas estén claras, podrá avanzar.

Capricornio | Del 22 de diciembre al 19 de enero

Guarde su dinero y trate de que nadie lo haga sentir culpable para hacerlo hacer algo que no quiere. Prevalecerá la incertidumbre si comienza a cuestionar sus creencias o se ve tentado a cambiar sus estándares.

Acuario | Del 20 de enero al 18 de febrero

Las mejoras en el hogar recompensarán, pero antes de comenzar a hacer cambios, establezca un presupuesto y aténgase a él. Alguien se enfadará si pone mucha fuerza en ayudar a otros en lugar de ayudar en casa. Un gesto romántico ayudará.

Piscis | Del 19 de febrero al 20 de marzo

El horóscopo de este miércoles: su intuición lo ayudará en asuntos concernientes al hogar y la familia. Podrá juzgar bien las situaciones y ofrecer una ayuda que será apreciada. Use su sabiduría, conocimiento y pericia, y marcará una diferencia.