Hospitalarios de Las Grutas avizoran un verano complejo por el Covid

En una carta abierta difundida con tono de poco optimismo, aclaran que no se oponen a la apertura turística, pero quieren certezas sobre la estrategia que el Ministerio de Salud desarrollará para atender el servicio en estas circunstancias particulares, aunque aclaran que las necesidades son antiguas.

El escrito destaca en sus primeros párrafos: “tenemos la obligación ética, técnica y profesional de advertir objetivamente la insuficiencia de nuestros recursos, que ya tienen un margen histórico de reclamos, en todos sus aspectos”.

“A esta insoslayable realidad se suma este año otra de alcances insospechados y que azota al mundo entero en la forma de una pandemia”, agrega.

El texto también alude al reclamo salarial abierto y cuestiona severamente a la clase política y a las promesas de los funcionarios, “al inicio y al final de la temporada”.

“Y como siempre seremos ignorados por ellos cuando el último turista se vaya. Luego, la historia es repetida. Hasta la próxima temporada. En ésta entonces, no nos queda sino esperar no contagiarnos y no contagiar”, subraya.

Mañana martes los trabajadores convocaron a una nueva asamblea –que reemplazará a la del jueves- para seguir evaluando eventuales novedades y respuestas.

Estructura modular

El establecimiento grutense pasó de sala sanitaria a hospital de complejidad 3 con una ampliación en el mismo edificio. No posee área de internación y se referencia en el de San Antonio Oeste, que tampoco cuenta con terapia intensiva.

Recurre a Viedma, que en estas últimas semanas ha bordeado el límite de su capacidad.

Nación confirmó que este verano instalará un hospital modular en el balneario, pero aún no se definió si vendrá respaldado por profesionales que brinden atención.

La directora de la institución, Viviana Salas, sostuvo que aún no se lo confirmaron. Algunos trascendidos indican que vendría con una dotación, pero desconoce de qué especialidad.

Destacó de todos modos que dispone del personal propio, dos o tres enfermeros que se podrían sumar y no descarta un médico del campo privado como refuerzo.

“Es muy difícil conseguir profesionales a esta altura”, precisó.

En cuanto a la llegada del hospital modular, señaló que tampoco le informaron fecha.

Lo montarán en un terreno municipal cercano a la obra del nuevo edificio hospitalario que está en plena ejecución. Previamente deberán construir una platea para asentar la estructura, explicó la funcionaria.