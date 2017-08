Houston, en problemas: el agua la está desbordando

Texas.- Con la visita de Donald Trump, quien ayer estuvo junto a su esposa, Melania (ambos criticados por sus looks), Texas sigue sufriendo las agresiones del huracán Harvey que, si bien hace varios días que es tormenta tropical, está provocando una catástrofe debido a las inundaciones, en especial en Houston, que en buena parte está bajo el agua. Según informó la Casa Blanca, la pareja presidencial no irá a esa ciudad para no “entorpecer las tareas de rescate”. De todos modos, Trump ya firmó decretos de “catástrofe y emergencia” para que la ayuda llegue de inmediato.