Un show de danza contemporánea, a cargo de la escuela de Mónica Centeno Rascovich, será la antesala de la primera función oficial del festival. El film Corralón se proyectará con la presencia de su director Eduardo Pinto, el protagonista Pablo Pinto y el productor Nicolás Battle (Mundo Alas , Wakolda).

El jueves continuarán las proyecciones para escuelas y el público en general también en el MNBA, mientras que la última jornada del evento se desarrollará en el Centro Cultural del Oeste, a partir de las 14:30. Todas las funciones son con entrada libre y gratuita, por orden de llegada.

"De 500 producciones que se inscribieron para participar, quedaron seleccionadas 55 que están distribuidas en las categorías Patagónica, Pueblos Originarios, Libre (animación, ficción, experimental, documental) y Videoclip que incorporamos este año", contó Ricardo de la Vega Taillant, director y creador del festival.

Todas las proyecciones estarán acompañadas por sus respectivos realizadores, quienes al final de cada función se prestan para conversar y debatir con los espectadores.

CORRALON.jpg

"Hay videoclips de la zona, también de España y cortos con diferentes temáticas: desde trata y la explotación laboral hasta la relación madre e hijo cuando se produce el "nido vacío". También hay un documental de Chile muy interesante, hay otras películas que hablan de las redes sociales y otras que para los abuelos desde las 16:30, aunque puede ir todo el público. Hay una variedad importante", destacó De la Vega. "Siempre apuntamos a la diversidad de formas de ver la vida", agregó.

"Aunque no tenemos la categoría serie web, el jueves a las 21 habrá una función de Aimé, la ficción sobre la cantante Olga Elisa Painé creada por Aymará Rovera. Más allá de que no compite, queríamos exhibirla porque muestra un trabajo que se realizó en Neuquén. Ya hay mucha gente anotada para esa función", comentó el director.

El broche de oro del FECINEU será el viernes en el Centro Cultural del Oeste. Allí dará un show la cantante folklórica Lorena Riquelme y se conocerán las producciones ganadoras en cada categoría. Los realizadores Nicolás Batlle, Carlos Wehbi , Matias Orta, Nestor Berbel, Carlos Lombardi y el colombiano Camilo Peralta Moreno, serán los encargados de evaluar los trabajos.

"Armamos un equipo muy lindo, estamos muy contentos. El festival ya ocupa un espacio interesante a nivel internacional", sostuvo De la Vega. "El festival internacional de cine en la Patagonia, es un hecho importante como nuevo foco de pantalla para el cine, además de una iniciativa que fortalece la cultura y el turismo en la ciudad de Neuquén", concluyó.

01fecineu2018.jpg

02fecineu2018.jpg

03fecineu2018.jpg

