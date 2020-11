"Las cosas no venían muy bien desde antes, con otras películas como Letra y música. Pero yo estaba entusiasmado con trabajar en Hollywood e insistí. Y más tarde, filmé con Sarah Jessica Parker. No fui yo quien renunció a Hollywood, más bien Hollywood me abandonó porque hice un papelón con esa película", expresó el actor de 60 años de edad.

"Lo quiera o no, después de eso, los días de ser un actor muy bien pagado, se desvanecieron de la noche a la mañana. Fue un poco vergonzoso, en realidad", agregó.

A pesar de los antes expuesto, Hugh Grant admite que su tiempo lejos de la pantalla le sirvió para descansar y tomar algunas libertades que antes no podía.

Recordemos que luego de este parón, el británico retomó su carrera gracias a la película Florence Foster Jenkins en 2016.

Un año después, se unió al reparto de la cinta Paddington 2, dirigida por Paul King y coescrita por King y Simon Farnaby.

Hugh Grant se sincera sobre su tiempo lejos del cine

Actualmente, Grant protagoniza la nueva miniserie de HBO The Undoing, una adaptación de la telenovela You Should Have Known de Jean Hanff Korelitz.

En la trama interpreta a Jonathan Fraser, un hombre con una vida aparentemente perfecta, pero su desaparición mostrará una faceta totalmente diferente.

El hecho de dejar a un lado su rol de hombre romántico y cortés, representa para el actor un gran reto en su carrera.

"No es algo que yo haya elegido, el cambio me eligió a mí porque me volví muy viejo y feo para las comedias románticas. Yo estoy muy orgulloso de haberlos hecho. Esas comedias funcionaron y entretuvieron a la gente. No eran estúpidas. Al menos la gran mayoría no lo fue. Por lo tanto no las voy a despreciar, pero hice suficientes y por eso me alegro de no continuar", expresó.