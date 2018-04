Con carteles y afiches con la cara del hombre, las víctimas se reunieron junto a mujeres de la agrupación Mumalá ayer, minutos después de las 19, frente a la casa ubicada sobre Picún Leufú.

“Ojalá sufras todo lo que nos hiciste”, gritó una de las víctimas que durante años fue hostigada a través de mensajes de Facebook provenientes de distintos perfiles falsos. El reclamo más latente entre las mujeres es que no debería estar en libertad.

El calvario que vivieron más de 20 mujeres, entre ellas adolescentes, fue revelado el domingo en LM Neuquén. “En Fiscalía y en la Policía me dijeron que por ser adulta y como es acoso no pueden hacer nada, así que otra cosa no me queda”, sostuvo Ana (33).

Al menos seis denuncias fueron radicadas contra el hombre por acoso sexual y amenazas, por lo que el jueves pasado la División Delitos Sexuales y Trata de Personas allanó la casa del presunto acosador y quedó detenido. Horas más tarde, el hombre quedó en libertad y el miedo de las víctimas que viven en el mismo barrio era que pueda atentar contra ellas o sus hijos. Por eso, decidieron reunirse y escracharlo socialmente.

Entre la furia y la impotencia, familiares de las víctimas rompieron el auto del hombre y, entre gritos, pidieron a los efectivos policiales, que se acercaron al lugar, que se lo llevaran detenido.

En un momento, el hombre salió de su casa y, con la reja separándolo de las mujeres, les respondió: “¿Para qué leían mis mensajes?”.

Una hora más tarde, la Policía lo llevó detenido a la Comisaría Tercera como medida de protección. Además, explicaron a las mujeres que desde ahora deberá intervenir la Justicia.

Embed

“Hay que esperar que pase algo para que actúe la Justicia. La mayoría son mujeres y chicas que viven acá; ha amenazado a los hijos de ellas también. Quisimos acompañarlas en su reclamo. Queremos que esté preso, al menos por el tiempo que dure la investigación”, dijo Laura, Integrante de Mumalá

144

LEÉ MÁS

Cayó un acosador serial

Las ex compañeras, también víctimas del acosador serial