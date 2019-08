IAPG Comahue apuesta a otro tipo de capacitaciones

Así, además de temas técnicos, la institución trabaja en las denominadas Prácticas Recomendadas sobre medioambiente y sustentabilidad o análisis de fenómenos como los sismos que padece Sauzal Bonito.

Carlos Postai, en contacto con +e, destacó que “la industria ha tomado un giro, que no implica descuidar los convencionales”, que siguen siendo una fuente de recursos sustentables.

“Hemos variado un poco nuestra metodología. Antes apuntábamos a muchos cursos y ahora directamente buscamos eventos más dirigidos a generar debates y presentar nuevas cosas”, explicó con relación al fortalecimiento de jornadas específicas apuntadas a las demandas de la industria.

“Nos enfocamos en jornadas que atraigan más a operadores de la industria, a quienes tienen que tomar decisiones en el flow line”, dijo, y recordó que en mayo hicieron una jornada de logística y operaciones especiales en la que “se presentaron trabajos extraordinarios con un gran cambio de opinión sobre algo sensible como la logística de la última milla, es decir, todas opinaron sobre lo que tienen y lo que necesitan; sobre cómo optimizaron los tiempos. Porque los no convencionales presentan un gran desafío que es la manufactura en la que se cuentan los minutos. Es decir, 12 minutos que se ganen en un sistema de transporte son sumamente importantes para el resultado final. Allí quedó claro que cambiar algunas metodologías en la carga de arena podía generar el ahorro de minutos, de tiempos muertos, etc. Que todo sea una gran fábrica nos obliga a pensar de una manera distinta”.

El desafío Vaca Muerta

Postai entiende que el principal escollo que encuentran hoy los operadores de la cuenca es el financiamiento. “El desaliño son los presupuestos. Todo se trabaja con números muy finos y la optimización pasa por definir si se usan arenas naturales o cerámicas, más o menos agua, cómo mejorar y optimizar los caminos a Vaca Muerta, donde todo se concentra muy rápido y cada día aparecen nuevos desafíos”, expresó.

La “vuelta de rosca” en la política de producción de contenidos en la institución, una fuente de consulta técnica también para estudiantes, pasa por cuestiones técnicas que permiten bajar costos.

Así, “las jornadas que promovemos se producen donde está la operación, donde está la gente que tiene los problemas y busca una solución. La optimización es lo que importa”.

“El IAPG tiene comisiones que tratan diversos temas y de ahí surge una interacción con autoridades de aplicación para generar lo que llamamos Prácticas Recomendadas, que son el derivado de un consenso y revisión internacional de cada materia para tratar de despejar dudas”, dijo Postai con relación a temas sensibles con impacto en la sociedad, como pueden ser el uso o tratamiento del agua o el último gran tema: los microsismos de Sauzal Bonito.

En este sentido, aclaró, de la interacción con los actores sociales, especialistas y autoridades surgen las Prácticas Recomendadas, que son una serie de sugerencias que buscan mediar entre los intereses de cada actor de la sociedad. “En el consenso con todos vemos qué se puede hacer. Porque, por un lado, hay un interés por producir,