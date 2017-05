“Se había comunicado conmigo por la publicación que yo hice en OLX”, contó Lucas, de 23 años, sobre el contacto que tuvo con el ladrón. El hombre le propuso reunirse en el Parque Central, él le sugirió en el Casino y finalmente acordaron reunirse en la ETON el sábado pasado al mediodía.

No era la primera vez que hacía una transacción, ni que mostraba una moto a un posible comprador, pero ese sábado todo salió mal. La edad y la apariencia del hombre no le dieron pistas de lo que podría pasar. “Estaba bien vestido”, resaltó, pero cuando el ladrón salió de la terminal, advirtió el engaño.

Lucas explicó que estaba dispuesto incluso a negociar el valor de la moto, ya que le había indicado al hombre que la vendía en 85 mil pesos, pero confió que podría modificarse en la charla. El objetivo era vender su moto Yamaha 250 cc para poder comprarse un auto.

Al caer en la cuenta de que había sido engañado, inmediatamente trató de llamar al hombre, pero este nunca lo atendió. Luego se comunicó con su familia para contarles lo sucedido y llamó a la Policía. “Me tomaron la denuncia, encima se tardaron como dos horas, y me dijeron que se iban a comunicar, pero hasta ahora no han llamado”, relató el joven sobre la denuncia que radicó en la Comisaría 17.

Más tarde volvió a la terminal, donde pidió las filmaciones de las cámaras de seguridad para observar si el ladrón había quedado registrado, pero le explicaron que tenía que presentar una orden policial para acceder a los videos.

“Hice la publicación en Facebook y a partir de ahí me llegaron muchos mensajes, pero por ahora ningún dato certero”, concluyó.

“Una vez que salió del predio de la terminal, me di cuenta de lo que había pasado. Después de denunciar, lo publiqué en Facebook. Algunos me dijeron que la vieron en Valentina, otros en Confluencia, pero hasta ahora no aparece”. Lucas. El joven endedor que fue víctima de un hábil delincuente