Ídolos infelices, un drama con pocas salidas

NEUQUÉN

Lo padeció Diego Simeone con Ariel Ortega y Julio César Falcioni con Juan Román Riquelme, y tantos más. Nunca suele haber un vencedor ni un vencido, sí pasos al costado, retiros forzosos y ciclos caducados por el desgaste. Cualquiera que conoce los trasfondos del fútbol sabe muy bien que tener dentro de un plantel a un ídolo poco feliz es una bomba de tiempo, y más aún cuando los resultados no aparecen. Ahora le toca a Diego Aguirre lidiar con el malestar de Leandro Romagnoli, el referente de San Lorenzo que no juega y, sin ningún tipo de discreción, demuestra su descontento.

Un “Olé, olé, olé, Pipi, Pipi” se desplaza por todo el Nuevo Gasómetro, van 78 minutos y el Ciclón pierde 1-0 frente a Paranaense. Romagnoli mira a las tribunas mientras entra en calor. Tres minutos después, ya en el banco –no va a entrar-, aplaude con una mezcla de agradecimiento a los hinchas y queja al técnico.

“Los años pasan para todos. Entiendo el significado de cada jugador e intento ser lo más justo posible, apoyándome en mis convicciones”. Diego Aguirre Director técnico del Ciclón sobre Romagnoli

Aguirre tiene que explicar una y otra vez por qué no hace jugar al ídolo. Mantiene la calma y elude las declaraciones que llegan del 10. Sabe que tener a Romagnoli incómodo ya es mucho, declararle la guerra sería desestabilizador.

“Entiendo lo que siente el hincha y lo respeto mucho. Es complicado porque se mezcla lo emocional con lo futbolístico. Tenemos que ser fríos. Es un placer tenerlo conmigo en el plantel. Que eso quede claro”, dijo Aguirre después de la segunda derrota en la Copa Libertadores.

Pero Romagnoli hace bastante que está incómodo en San Lorenzo, con Pablo Guede estuvo mucho tiempo lesionado y jugó poco. Cuando el técnico se fue a dirigir a Chile, el Pipi tiró que “tenía un mal manejo del grupo”.

“Por ahí mi forma de decirle a un histórico que no va a jugar es explicarle las razones. (...) Cuando no me vi en la lista tuve impotencia, pero puede pasar”. Leandro Romagnoli Cuando Aguirre no lo citó para jugar frente a Flamengo.

Hace 9 años, el ahora entrenador del Atlético Madrid, Cholo Simeone, la pasaba mal por la indisciplina del Burrito Ortega. El ídolo del Millo llegaba tarde a las prácticas o no asistía y muchas veces lo hacía “en mal estado”. Ortega trató a Simeone de “vigilante” y “mala leche”, y cuando se retiró dijo que era por su culpa. La hinchada bancó al enganche a medias, ya que los escándalos que protagonizaba el 10 en sus salidas nocturnas estaban a menudo en las noticias.

En Boca, Falcioni sufrió y en este caso no bastaron los éxitos deportivos. Riquelme le declaró la guerra y el técnico no pudo sobrellevar el pleito. El primero que se marchó fue el jugador a mediados del 2012, y a fin de año Falcioni dejó el club con dos títulos (Apertura 2011 y Copa Argentina 2012) y una final de la Libertadores.

La excepción a la regla pudo ser Diego Milito. El ex Inter llegó, fue campeón y se retiró en un gran momento (a diferencia de su hermano Gaby en el Rojo).

Hoy, ayer y siempre, los ídolos que no juegan son un arma de doble filo.

1 partido jugó el Pipi en el torneo 2016/17 de AFA. Estuvo lesionado por más de 4 meses y volvió el 11 de diciembre ante Unión de Sunchales.

14 Los que disputó en 2016 Los partidos en los que estuvo el ídolo de San Lorenzo entre partidos de Primera de AFA, Supercopa Argentina, Libertadores y Copa Argentina.