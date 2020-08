Ilusión en pantalla: el poder de la magia

“¿Cómo no va a existir la magia?”, dice Sebastián. A pesar de conocer artilugios y secretos, dorsos y reveses, atajos y dobles mangas no se decepciona. Porque aún hoy, tras 24 años en la profesión, puede ver el gesto estupefacto y feliz que atraviesa la cara de un niño cuando aparece la moneda. Y porque hace un tiempo, cuando un zarpazo de muerte llamado cáncer lo asediaba, estaqueó sus piernas arriba del escenario y continuó el show. Y porque al año siguiente, el mismo día, después de bajarse del mismo escenario, los médicos le dieron la remisión de la enfermedad. Por eso, ¿cómo no va a existir?