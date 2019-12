Ilusionista quiso hacer la gran Houdini y casi muere

Sin embargo, el presentador recordó que hace un año, en un número similar, el mago casi fallece, porque al minuto y medio de estar sumergido perdió el conocimiento. Entonces, en esta nueva ocasión, le pidió al servicio médico que se acercara al lugar. Y lo temido comenzó a pasar. Al borde de los dos minutos, cuando todavía le faltaba abrir el segundo candado y quitar una barra para “escapar”, Pedro Volta sacó la cabeza del agua casi convulsionando y buscando aire para sus pulmones, mientras los médicos lo ayudaban a serenarlo para que pudiera respirar.

Este ESCAPISTA, entre la VIDA y la MUERTE bajo el AGUA | Semifinal 4 | Got Talent España 5 (2019)

“Respira Pedro, respira tranquilo”, le decía uno de sus colaboradores. Entre el público estaban algunos de sus familiares, quienes comenzaban a ser superados por la angustia de lo que estaba ocurriendo en el escenario y en vivo, aunque, afortunadamente, el ilusionista nacido en Pontevedra se iba recuperando lentamente. “Esto que le ha pasado a Pedro es un síncope, algo que les pasa a muchas personas que hacen apnea (contender la respiración). Tardan poco en recuperarse pero realmente es angustioso”, explicaba Millán, tratando de transmitir calma a los presentes y también a la numerosa audiencia.

“Estoy bien. Es un reto muy difícil y estuve a punto de conseguirlo. Quise aguantar un poquito más, todo estaba controlado”, justificó Volta ya fuera de peligro, para luego elogiar a sus colaboradores diciendo: “No me juego la vida porque tengo un gran equipo de profesionales y trabajamos dos meses en la parte de entrenamiento. Lo que sí puedo decir es que este número no lo voy a volver a hacer porque creo que conseguí lo más importante: superar mi miedo”, anunció, todavía mojado, unos minutos después de salido del cubo de agua.

Y continuó con su explicación: “La magia es un arte maravilloso, los magos no estamos locos, intentamos superarnos cada día, el ser humano intenta superarse. El mago lo único que pretende es ilusionar al público y por lo tanto este tipo de retos son para intentar hacernos pensar que podemos ir un poco más allá”.

--> Un programa de TV con un jurado comprensivo

Uno de los miembros del jurado del programa “Got Talent”, donde se desarrolló el acto, sólo dijo: “Me cuesta mucho valorar este número”. Y no era para menos, porque más allá de que el resultado no salió bien, el riesgo asumido por el mago fue enorme.

“A mí no me ilusiona que te jueges la vida, pero respeto que quieras explorar los límites del cuerpo humano, no tienes la actuación esta noche que te mereces, te merecías haber superado este reto”, le hizo la devolución otro de los jueces. Incluso, uno le confesó que “lo he pasado muy mal, tenía un presentimiento. No hay necesidad de ir tan al límite. En lo personal, sufro mucho con este tipo de actos”.

¿Qué dijo a todo esto el artista pontevedrés? Ratificó que no iba a volver a hacer este número, porque piensa en su familia, qe es lo más importante para él, pero, sin embargo, insistió en que “prefiero educar a mi hija en la superación más que en el miedo”, cerró el ilusionista.

