Un auto quedó destruido tras caer cemento desde una obra en construcción

El grave hecho ocurrió este viernes a la tarde cuando el vehículo circulaba circunstancialmente por esa zona, aunque los vecinos del barrio aseguran que los problemas con esa obra eran constantes y que la habían denunciado varias veces. "Eso viene pasando de hace rato, una vez casi me cae en la cabeza porque son muy precarios para trabajar. Trabajan con escasa seguridad, no tienen arneses, no usan cascos. Las quejas son constantes, la que más denuncia es mi hermana que tiene la casa al lado y ha tenido muchos problemas", relató a LMN Mariano Hoyos, un vecino del lugar que presenció lo ocurrido.