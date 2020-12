Impuesto a las Ganancias: ¿Quiénes deberán pagarlo a partir del 2021?

El empresario detalló que para los solteros el mínimo no imponible es este año fue de $55.261 mensual y pasará en 2021 a $74.810. En el caso de los casados con cónyuge y dos hijos a cargo el mínimo era $73.710 y pasa a $98.963.

Litvin advirtió que el Mínimo No Imponible (MNI) del Impuesto a las Ganancias rige para todo 2021 y que cualquier recomposición salarial que haya durante el año que viene puede ser absorbida por el estado. "Si el MNI se mantiene igual, una parte de la recomposición salarial va a ir al Estado porque va a generar que algunos de los que están debajo de ese piso pasen a estar por encima. Y en algunos casos se va a dar que quienes vienen pagando el tributo, como la alícuota es progresiva, van a pagar mayor cantidad de dinero del que empezaron a abonar como consecuencia de la recomposición salarial que va a llegar en algún momento de 2021”, comentó.

En es contexto, Litvin también planteó: “En primer lugar, la actualización debe ser semestral y no anual, porque a lo largo del año el MNI va a quedar evaporado. En segundo lugar, en vez de usar el índice salarial del Ripte se debería usar el Índice de Precios al Consumidor (IPC)”.

Agregó también que hay que tener en cuenta que el autónomo es el que viene perdiendo porque tiene mínimos no imponibles inferiores al asalariado. “Si se compara la retribución mensual, el soltero que en caso del asalariado empieza a pagar en $74.810, en el caso del autónomo empezaría a pagar en $41.919. Y el casado con dos hijos y conyugue a cargo, el asalariado empieza a pagar en $98.963 y el autónomo empezaría a pagar en $68.085” cuestionó.

Por su parte, el tributarista Sebastián Domínguez dijo que, la Ganancia No Imponible pasa a $167.883, la Deducción Especial a $804.879 y cónyuge a $156.325. “El empleado soltero con sueldo bruto mensual de $90.135 y neto de $74.813 no paga ganancias. Así como en una familia tipo, una persona casada con dos hijos no paga con un sueldo bruto de $119.236 y neto de $98.966. Además, los casados sin hijos no pagan con un sueldo bruto de $104.623 y neto de $86.838 mientras que un soltero (o cónyuge no deducible) con dos hijos no paga Ganancias con sueldo bruto de $104.748 y neto de $86.941”.

“Como el Ripte está muy por debajo de la inflación, si los sueldos aumentan por la inflación se terminará pagando impuesto a las ganancias por una supuesta ganancia que no existe. Se paga sobre aumentos nominales que solo mantienen el poder adquisitivo que se tenía con anterioridad”, planteó Domínguez.

En ese sentido, dijo que esta situación ya sucedió en el pasado y que “es una forma de aumentar la presión tributaria encubierta ya que se dice ´no aumentamos el impuesto a las Ganancias´ pero la realidad es que sí se aumenta al gravar esos aumentos nominales. Si la inflación se incrementa y se van realizando ajustes de los sueldos por ese efecto durante 2021, cuando la actividad económica mejore se pagara más impuesto ya que el próximo aumento se realizara en enero 2022 con la variación del Ripte. El escenario que se proyecta entonces seria de un aumento de la presión tributaria para los empleados durante 2021”, concluyó.