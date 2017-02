Imputan a otros 4 rugbiers por abusar de una joven

Mendoza

Luego de que cuatro jóvenes fueran imputados por abuso sexual agravado por acceso carnal y por la participación de dos o más personas (se trata de los jugadores de rugby Sebastián Vanin, Ignacio Ceschín, Enzo Falaschi y Lisandro Biffi, hijo de un reconocido diputado mendocino de Cambiemos, César Biffi), la víctima contó cómo se siente y qué recuerda de aquella noche en la que la habrían violado, el 22 de diciembre pasado.

La chica es una joven mendocina de 24 años que también practica rugby y que conocía a los jugadores. El peor error fue haber recibido un trago mientras bailaban, porque después todo se le nubló. “Cuando al otro día fui al baño, sentí dolor en la vagina. Además, una amiga y mi hermana me llamaron y me hicieron la misma pregunta: ¿Qué onda? ¿Es verdad que te acostaste con cinco? Les respondí que no, que era imposible”, relató. Luego la joven se descompuso y comenzó a vomitar.

Tras la denuncia, por la que ya había sido imputado un quinto hombre (José Hervida, acusado de abuso sexual simple), el Cuerpo Médico Forense realizó los estudios pertinentes, pero no se logró determinar la existencia de lesiones producto de un vejamen, más allá de aplicarle el kit de emergencia en casos de violación. Es decir, no hubo violencia física. Sin embargo, podría haber consumido, sin darse cuenta, una sustancia que vulneró su voluntad, por lo que en estos casos el ataque físico de los agresores no hace falta. Una de esas drogas puede ser burundanga. Los primeros análisis de sangre no evidenciaron estupefacientes de uso recreativo habitual. Asimismo, se detectó una mancha de semen en el vestido que usó esa noche la chica; los estudios de ADN podrán develar a quién pertenece.

La otra voz

“No hay signos de violencia”

El abogado Juan Day, defensor de los cinco jugadores integrantes del seleccionado de la Unión de Rugby de Cuyo, aseguró que “no está acreditado ningún tipo de abuso” y que “no hay ningún signo de violencia”. El hecho, que es investigado por el fiscal Hernán Ríos, ya tiene un procesado, José “Gaita” Hervida, manager de la selección juvenil mendocina campeona, quien fue imputado por abuso sexual simple, ya que un testigo lo observó cuando habría realizado algunos tocamientos a la joven denunciante. A través del abogado, los cinco deportistas implicados desmintieron la denuncia y negaron haber abusado de la joven. Sostuvieron que sólo tuvieron contactos eróticos consensuados y propios de una fiesta donde el consumo de alcohol habría sido determinante.