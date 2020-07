Incendio dejó a dos familias con lo puesto en La Angostura

Rayen Soto, hermana de Nuria, contó a LM Neuquén que el incendio comenzó pasada la medianoche. "Mi hermana ya había dormido a su hija de 5 años y estaba con mis otros dos sobrinos que son mellizos, un nena y una nene, cuando vio fuego dentro de la casa", describió la mujer.

La vivienda tenía gas natural pero como Nuria no había podido aislarla correctamente y no lograba calentarla, instaló una salamandra para que sus hijos no pasaran frío.

WhatsApp Image 2020-07-30 at 15.15.37 (2).jpeg

"Todas las noches mi hermana apagaba la salamandra, pero se ve que anoche quedó alguna chispita que fue la que provocó el incendio ya que las paredes de su casa eran de madera", describió la mujer, aun conmovida por la situación que traviesa su familia.

Cuando Nuria pudo salir con sus tres hijos, avisó rápidamente a su hermana que vivía al lado porque las llamas también estaban alcanzando su casa, donde había tres personas, entre ellas otra niña, quienes también lograron escapar del fuego. En la tercera casa vive la madre de las tres hermanas, quien tampoco sufrió heridas por el incendio.

Incendio en Villa La Angostura Gentileza

-> Corrida

"Mi mamá cerró la llave de gas, bajó la térmica de luz de su casa y salió a la calle corriendo pidiendo auxilio. Justo pasó un auto que frenó y su conductora fue la que llamó a los Bomberos", relató Rayen.

Los Bomberos tardaron unos 20 minutos en llegar a la zona y trabajaron arduo pero no pudieron salvar la vivienda de Nuria que quedó reducida a cenizas.

Los vecinos se fueron acercando con baldes de agua, son terrenos que dan vuelta la manzana y la casa de uno de ellos estaba a escasos tres metros de la que se incendió por completo y divida solo por un alambre.

También una ambulancia acudió al lugar y los médicos atendieron las crisis que tuvieron las víctimas.

"Mis sobrinitos estaban destruidos en llanto, perdieron todas sus cosas. Ni zapatillas lograron rescatar porque no las tenían puestas cuando salieron corriendo", contó Rayen, quien comentó sobre Nuria: "Está bien, tranquila porque logró sacar a sus tres hijos a salvo de la casa, y porque tampoco nuestra otra hermana y mamá sufrieron heridas".

Incendio en Villa La Angostura Gentileza

Cuando los Bomberos extinguieron el fuego se pudo ver además que la casa lindante quedó inhabitable, las llamas alcanzaron una de sus paredes de madera y el techo.

Las tres familias fueron acogidas por allegados y amigos para pasar la noche y ahora buscan reconstruir sus viviendas para lo que necesitan la colaboración con materiales.

Muchos vecinos acudieron este jueves a la casa para llevarles ropa a los damnificados por lo que ahora buscan conseguir la ayuda para reparar la casa quemada. Para colaborar los interesados se pueden comunicar al celular 2944 96-2653.