Incidentes y tensión tras el desalojo de la fábrica MAM

El gobierno provincial, a través de la diputada Gloria Sifuentes, fijó su postura de que hubo un intento de echar por tierra el acuerdo al que arribaron la mayoría de los trabajadores. “De hecho, ahora están dadas las condiciones para que la fábrica comience a funcionar”, dijo Sifuentes ayer por la tarde.

Tras casi seis meses de negociaciones y medidas de fuerza, el conflicto por el inesperado cierre de la maderera tuvo un nuevo capítulo. Cerca de las 6 de ayer cinco trabajadores que ocupaban la fábrica se encontraron con la sorpresiva irrupción de las fuerzas policiales, que cumplían una orden de desalojo emitida por la jueza Ana Malvido por pedido del fiscal Pablo Vignaroli. Fueron detenidos por averiguación de identidad y se les formularon cargos por usurpación, pero unas horas después los liberaron.

Luego del allanamiento, unos 30 familiares de los despedidos, militantes de organizaciones sociales y el diputado provincial Raúl Godoy fueron a la fábrica y pidieron hablar con el encargado del operativo. Según comentaron, los efectivos nunca mostraron la orden de la Justicia ni identificaron quién era el comisario a cargo.

Fue en ese momento en el que se desataron los incidentes que derivaron en la fractura de peroné del legislador (ver aparte). Esto motivó que los manifestantes cortaran la Ruta 7, a la altura de la fábrica, hasta media tarde.

Embed

Versiones

Hubo varias versiones sobre los hechos ocurridos en la maderera. Los trabajadores sostienen que el personal policial comenzó a disparar sin razón, mientras que desde el Gobierno aseguraron que Godoy incitó a la violencia.

“No hubiera habido incidentes de no ser por el diputado que incitó a los trabajadores a la violencia, irrumpieron en la puerta de la empresa y arremetieron contra el personal policial”, justificó el subsecretario de Seguridad de la Provincia, Gustavo Pereyra.

Aclaró que el incidente “se produjo por eso y no por el desalojo y el allanamiento llevado a cabo por la Policía. El suceso posterior a esto, que fue otra arremetida, se produjo exactamente por lo mismo”.

“Fue emitida una orden judicial y el Ejecutivo la cumple, porque así funciona la República, con el sano equilibrio entre los tres poderes”, argumentó el subsecretario.

El fiscal Vignaroli manifestó que meses atrás la empresa pidió un preventivo de crisis, en el que se detallaba la situación de la empresa y la cantidad de trabajadores con los que pretendía contar. Explicó además que un grupo de empleados que iba a seguir en la compañía se quedó sin trabajo por la toma del edificio (ver aparte).

Sifuentes recordó que a mitad de este año el Gobierno destinó 2,7 millones de pesos para pagar sueldos atrasados y aguinaldos a los 97 empleados de la maderera.

Precisó que “tras el desalojo sólo resta saber cuándo el empresario quiere arrancar con las tareas en la fábrica”.

Tras los incidentes de ayer, los despedidos resolvieron acampar frente a la fábrica y realizar dos movilizaciones: mañana en la asunción de los concejales en el Deliberante y el lunes en rechazo al accionar policial. La CTA se solidarizó y lanzó un paro y una movilización para el mismo día.

30 familiares de los trabajadores despedidos fueron a la fábrica tras el desalojo.

Godoy: “La Policía me disparó por la espalda”

El diputado del PTS-Frente de Izquierda Raúl Godoy denunció ayer que la policía provincial le disparó con balas de goma cuando fue a la fábrica luego del desalojo. Según informó, producto de la agresión terminó con el peroné quebrado.

El legislador fue llevado a la guardia del Hospital Castro Rendón, donde lo enyesaron y mantuvieron en observación.

“Estoy con analgésicos y antibióticos, porque las heridas de armas de fuego suelen infectarse. Me destrozaron el pantalón, la zapatilla y el tobillo. El lunes me van a decir cómo sigue esto y si me tienen que operar. Estoy con suero, una sonda y calmantes”, explicó el diputado.

Además, puntualizó que la Policía le disparó por la espalda mientras alejaba a la esposa de uno de los trabajadores del cordón policial para evitar conflictos. Consideró que se trató de una acción premeditada. “Ellos eran unos 60 efectivos aproximadamente”, informó.

Cómo fue el acuerdo para que siga MAM

La empresa Maderas al Mundo presentó un plan preventivo de crisis para que la fábrica continúe funcionando con una reducción de personal que implicaba despedir a la mitad de los trabajadores, según detalló el secretario general del Sindicato de Obreros de Empresas de la Industria de la Madera de Neuquén (Soeimn), Pascual Villarreal.

El dirigente precisó que 47 trabajadores aceptaron un acuerdo para cobrar el 75 por ciento de la indemnización correspondiente. “Resignaban un 25 por ciento para cobrar un 50 en mano y el otro 25 restante en tres cuotas”, indicó. Además, resaltó que el Ejecutivo se había comprometido a capacitar a los despedidos para asegurar su reinserción laboral. Por otra parte, condenó las acciones que se registraron ayer. “Lamentamos el desalojo. Es algo que no debería haber sucedido. Ahora la empresa está en concurso de acreedores, a un paso de la quiebra. Queremos que esto se solucione rápido y de la mejor manera”, expresó.