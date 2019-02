Entonces, el vecino continuó: "Yo me he ido de vacaciones con él. Alejandro era una excelente persona para el barrio, el que diga que no lo ayudó está mintiendo. Si encontraron droga es un problema que tenía él, porque consumía". El hombre, además, cuestionó que se haya dicho que el femicida "vendía droga".

"Él era un tipo muy nervioso", agregó. Y una vez más, la actriz lo frenó: "No, Víctor. Nervioso, no. Nerviosa estoy yo ahora que vos estás diciendo esto. Estamos hablando de un tipo que mató a su esposa. Por nervios no se mata, se mata si sos un femicida hijo de la mierda, perdoname que te lo diga. Pero no voy a permitir que me trates de vender que estamos hablando de una excelente persona".

La gota que rebalsó el vaso, sin embargo, fue la justificación que deslizó el hombre: "Se ve que él estuvo toda la noche sin dormir, pobre, e hizo esta macana”. Y ese fue el límite para Jimena, que decidió cortar definitivamente la conversación: "La verdad que no tengo ganas de hacer un móvil con alguien que trata un femicidio como una macana. Lo venimos sosteniendo hace dos semanas, yo no voy a dar más lugar a esto. Perdón, no puedo".

Embed

LEÉ MÁS

Femicidio #34: asesinó a su pareja, hirió a un vecino y se suicidó

Doble femicidio de Las Ovejas: un dolor que ya es de todos

33 femicidios en 2019: murió Rocío Micaela Cortés, la joven quemada por su novio en el Jagüel