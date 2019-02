Infierno en la luna de miel

“Este no es sólo el caso de un jugador joven, se trata de un refugiado que no ha visto a su esposa durante dos meses. Él es un sobreviviente de la tortura a la que fue sometido. Esto no está nada bien”. dijo Craig Foster, Ex capitán de la selección de fútbol de Australia

Luego de salir bajo fianza, aprovechó la oportunidad para huir de Bahrein. Primero se fue a Irán, luego a Malasia, después a Tailandia y, finalmente, en el 2014 aterrizó en Australia. Desde entonces, vive en Melbourne y juega en el fútbol amateur. Al estar fuera de su país, fue juzgado en ausencia por vandalismo en la comisaría y sentenciado a diez años de cárcel. Al Araibi le apunta al jeque Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, miembro de la familia real gobernante de Bahrein y presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, alegando que este debe ser investigado por la tortura masiva de atletas que habían protestado contra la familia real en 2011.

Tras casarse en Australia, el defensor central bahreiní fue detenido en el Suvarnabhumi Airport de Bangkok por una alerta de Interpol emitida por el gobierno de Bahrein, rompiendo así las reglas de la misma organización policial, ya que se emitió en contra de un refugiado, y a pedido del país del que había huido. “No me envíen a Bahrein”, fueron las palabras de súplica de Al Araibi en el juicio. Su temor es que si lo devuelven a su país, sea nuevamente torturado.