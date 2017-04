Melo dijo que Rodríguez se disculpó por sus expresiones luego del partido y que no hará una denuncia judicial. “El joven Felipe Melo quizá sí lo hubiera denunciado, pero ahora he madurado y no lo haré”, aseguró.

El incidente tuvo lugar tras el enucentro donde el Palmeiras ganó de local gracias a un gol de Fabiano de cabeza, luego de un un córner en el minuto 99 de partido y con un jugador menos por la expulsión de Dudú. Gastón Rodríguez había marcado justamente el 2-2 parcial para Peñarol a los 30 del complemento.