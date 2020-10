Inseguridad: vecinales del oeste pidieron por grupos especiales

“Estamos conformes con la reunión, pero queremos acciones ya y no esperar un tiempo para ver qué pasa. Se habían comprometido para los tres barrios con seis cámaras de seguridad, pusieron tres, pero no funcionan”, puntualizó Leguizamón en diálogo con LU5.

El vecinalista indicó que otro de los pedidos puntuales que les realizaron a las autoridades provinciales es que se efectúen los controles en el interior de los barrios y no sólo sobre calle Pérez Novella donde todos saben que suelen estar y los evaden.

“Esos controles son para pedir documentación y no transitar, que está bien, pero no nos alcanza. Queremos que sean controles más de fondo a los que circulan en motos y autos”, dijo el titular de la vecinal de Cuenca XV.

Al tiempo que agregó: “Pedimos los grupos especiales para trabajar en los barrios, a los móviles de la Comisaría 18 no se los respeta. Se pidió que esté en los tres barrios para controlar. Acá es tierra de nadie. Nadie controla los negocios, que están abiertos hasta las 12 o 1 de la mañana. No pueden estar abiertos, pero no hay controles”.

Según indicó, este planteo fue tomado en cuenta y les aseguraron que habrá controles de inspectores municipales secundados con policías para inspeccionar los negocios que venden bebidas alcohólicas fuera del horario establecido.

“Necesitamos una nueva comisaría en carácter de urgente y lo agendó. No habló de un plan de seguridad, aduce que no tiene policías, que no hay móviles, que otra parte esta con Covid, pero seguimos teniendo problemas de inseguridad en los tres barrios”, se lamentó.

Dijo que anoche notó mayor presencia policial, pero no quieren que sea a costa de sacarlos de otros barrios. “Nos llenan de policías y los otros presidentes se quejan porque quedan liberados allá. Por eso el pedido de grupos especiales, no podemos estar bien y dejar a los otros colegas sin móviles ni policías”, subrayó.

Leguizamón dijo también le solicitaron capacitaciones para los jóvenes de los barrios porque no reciben nada. “Le explicamos a la ministra pero queremos acciones concretas, estamos cansados de reuniones que terminan en el mostrador y puso a trabajar a la gente que la rodea en cada área”, agregó.

En 15 se reunirán para determinar los alcances de las medidas que pondrán en marcha en ese sector de la ciudad para frenar los hechos de inseguridad. “La gente no ya sabe qué hacer. Falta un plan de seguridad en Neuquén capital y eso genera sacar policías de un barrio y ponerlos acá cuando en días los vuelven a retirar”, observó.