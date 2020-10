Insistirán en el Deliberante con el proyecto de Ficha Limpia

El proyecto de ley buscaba establecer que las personas condenadas por delitos de corrupción, contra la vida, la integridad sexual, el estado civil y delitos contra la libertad, no puedan ser candidatos o ser designados a cargos públicos electivos o partidarios.

En contacto con LU5, el concejal Marcelo Bermúdez (PRO), explicó que "la ley provincial establece que en caso de condena firme no se puede ejercer la función pública", pero aclaró que en su proyecto no sería necesaria la condena firme. "Nosotros queremos profundizar un poco y decir que ante la primer condena, es decir, aunque no esté firme, en la primera asignación de responsabilidad por parte de un juez, esa persona no pueda competir electoralmente o no pueda ejercer la función pública", afirmó.

Marcelo-Bermúdez.jpg Sebastián Fariña Petersen

"Me parece que es un proyecto bueno en el sentido de que busca que los antecedentes de aquellas personas que quieren ejercer la función pública o ser elegidos, mejoren. Y que de esa manera podamos elevar la conciencia que tienen los vecinos sobre la actividad política. Lamentablemente no se aprobó en la Legislatura pero vamos a insistir por lo menos para el ámbito municipal", destacó el edil, quien dijo que en el ámbito del Deliberante "lo presentamos junto a Mario Lara y también hay un proyecto de la UCR".

El proyecto fue desestimado en la Legislatura neuquina luego de que no consiguiera un dictamen favorable en la comisión de Legislación de Asuntos Constitucionales y Justicia. Contó con el voto favorable de los representantes de Juntos por el Cambio y Democracia Cristiana (Montecinos, Gass y Coggiola); y la negativa de los legisladores del MPN, el FIT, Frente de Todos y Partido Siempre (Caparroz, du Plessis, Gaitán, Fernández Novoa, Martínez, Peralta, Peressini, Gallia, Blanco y Sánchez).