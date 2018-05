Insólito: lo acusaron por un robo y denunció a la Policía

El joven neuquino, que hace dos semanas se quedó sin trabajo y tiene un hijo de 3 años, sorprendió a todos al tomar la palabra el jueves pasado en la audiencia en que fue acusado por una tentativa de robo ocurrida el día anterior.

“Cuando la Policía me salió a corretear, yo estaba desarmado y me dispararon un tiro. Ahí me asusté, me tiré al río y empecé a nadar y uno me dijo que me vuelva para atrás porque si no me iba a cagar a tiros”, relató el acusado sobre la persecución.

Al respecto, la defensora Eliana Lazarini explicó que el joven está evaluando hacer una denuncia contra los efectivos porque manifestó estar muy asustado. Al respecto, la fiscal Inés Novoa indicó que es necesario que amplíe la denuncia sobre lo sucedido.

El hecho ocurrió el miércoles alrededor de las 15:30 en calle Río Bermejo casi Islas Malvinas, donde se encontraba estacionado un Chevrolet Corsa. El joven acusado rompió el vidrio del conductor y se robó una mochila y una campera que había en el interior del auto.

Ante el llamado de un vecino al móvil de la cuadrícula, la Policía acudió al lugar y detuvo al joven en calles Virgen del Luján y Río Colorado con el botín en mano.

Finalmente, el ladrón fue beneficiado con un año de probation por esa tentativa de robo y otra similar, ocurrida el 22 de enero en calles Belgrano y Arabarco.

LEÉ MÁS

Insólito: denunció que le robaron el auto pero se lo llevó su amigo borracho

Denunció que se fue a trabajar y le usurparon la casa