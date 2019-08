Insólito: tiró al río un BMW porque a sus padres les pidió un Jaguar

Un joven indio llamado Akash recibió como regalo de cumpleaños un espectacular BMW Serie 3, pero parece que mucho no le gustó. Lejos de la alegría que la mayoría de los fierreros tendrían tras encontrarse con semejante obsequio, lo tiró al río. No es que el Serie 3 le haya disgustado por completo, sino que esperaba encontrarse con otra cosa. Akash explicó que tiró el BMW porque, en realidad, a sus padres les había pedido un Jaguar. El regalo no superó sus expectativas. Increíble, pero real.