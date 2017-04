La información ha sido publicada por Associated Press. El hacker responde al nombre de The Dark Lord y habría subido ya los episodios a un servidor para compartir los archivos de forma ilegal. En la nota de chantaje explica que también habría sido el responsable de robar y filtrar series de otros estudios y exige una “modesta” compensación si no quiere que suba los episodios antes que Netflix.

En una nota de prensa publicada por el portal Deadline, Netflix ha confirmado que el proveedor de producción utilizado por la compañía y otros grandes estudios, que les permite mantener seguras sus producciones, ha visto su sistema de seguridad vulnerado. Las autoridades pertinentes, incluyendo el FBI, ya están investigando el supuesto crimen.

La quinta temporada de Orange is the new black estaba previsto que fuera estrenada en Estados Unidos el próximo 9 de junio a través de Netflix. ¿Se plantearán cambiar esta fecha de estreno y, de repente, los suscriptores se encontrarán los episodios por sorpresa en su catálogo de Netflix? Sería una buena forma de no claudicar ante el chantaje de un delincuente.

El problema, seguramente, es que Orange is the new black no solamente se emite en Netflix. Como una de las primeras producciones de la plataforma, hay muchos mercados donde vendieron los derechos como España, donde Movistar emite las nuevas temporadas de la serie en exclusiva. Y, en este caso, debe ser un caos absoluto adelantar el estreno porque los actos promocionales todavía no están listos.