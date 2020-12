Instagram: Un buen recurso para conseguir empleo

Otro elemento que recomienda Vigueras para poder hallar laburo a través de Instagram es utilizando los hashtags para así encontrar el trabajo que estás buscando.

De igual manera, esta experta recomienda tener una buena estrategia para “venderte” en Instagram y hacerte interesante para las empresas.

En este sentido, aconsejó que, al momento de diseñar una estrategia para nuestro perfil de Instagram, es necesario preguntarse qué queremos vender, qué recursos tenemos y qué formatos tendrán mejor cabida para darlo a conocer.

“Una vez tenemos las ideas claras, el primer paso es administrar tu perfil como una empresa. Con esta modalidad, Instagram te permite categorizarte en un sector para que tus seguidores te conozcan aún más. Además, te da la opción de añadir tu número de teléfono y correo electrónico para que contacten más rápidamente”, detalló Vigueras.

Asimismo, la experta recordó que Instagram, usando el formato de empresa, te permite conocer las estadísticas de a cuánta gente has llegado, cuántos me gustas has obtenido, cuánta gente ha abierto tus enlaces de la biografía o cuantos seguidores has ganado tras hacer una publicación.

Estas estadísticas también te hacen una radiografía de tus seguidores por género y edad, así como cuáles son las horas más frecuentes a las que se conectan a la red social.