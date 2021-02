Instagram: una mujer se hizo viral tras pasar un año sin depilarse el bigote y las cejas

“En comparación con los hombres, se espera que gastemos mucho más tiempo y dinero en nuestra apariencia solo para ser considerados visualmente aceptables en la sociedad, especialmente cuando estás en espacios públicos”, protestó la chica que regularmente es víctima de crueles burlas por dejar que los vellos de su bigote y sus cejas crezcan al natural.

“Si un hombre no se afeita y no se depila las cejas, nadie se da cuenta ni comenta y no es nada fuera de lo común. Solía no sentirme cómoda al salir a la calle a menos que mis cejas fueran de tamaño pequeño, y no iba al gimnasio a menos que mis piernas estuvieran bien afeitadas. Ahora, opté por centrarme en las tareas y metas que necesito haber hecho y menos en cómo me veo mientras las hago y si le agrado o no a la gente”, explicó Eldina Jaganjac dejando al descubierto cómo ha logrado que las críticas no la afecten.

“Es una elección personal que todos pueden hacer por sí mismos, y deseo que a la gente no le importe, sin importar cómo elija verse una mujer. He tenido gente que se me ha acercado en la calle y me ha dicho que estaba bien y otros que me han insultado”, detalló la mujer que en este momento es noticia mundial por dejarse crecer las cejas y el bigote.