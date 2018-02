Elegir a un trava como figura destacada femenina, discúlpenme ustedes, pero están enfermos de la cabeza

Sus dichos no quedaron ahí y agregó: "No es mujer. Tienen que respetar a la mujer. Como puede ser que un trava sea más importante que una mujer, y las mujeres encima no hacen nada. Lo toman con gracia y les están cagando los clientes, los premios".

Como si fuera poco, se refirió a los "travestis" y "homosexuales" como “resentidos” y “enfermos”.

Embed

Sus dichos fueron replicados en Infama (América) y en medio de un móvil con el locutor, el panelista Guido Zaffora le respondió: "Sos un Irrespetuoso. Tenes que respetar las elecciones. Sos un maleducado. La estás embarrando más todavía, que tratas de enfermo a los jurados por elegir a una mujer, porque Florencia de La V es una mujer, porque ella eligió ser una mujer", lanzó el periodista chimentero.

Por otro lado, agregó: "Ojalá te saquen el micrófono porque una persona como vos, que habla de la manera que estás hablando, lo único que está generando es resentimiento y odio. Me da mucha vergüenza escucharte y me da mucha lástima sobre todo por vos y por tu familia”.

Por el momento, la capocómica no salió a responderle al locutor, pero conociendo su temperamento, posiblemente lo haga.