Invento argentino mejora calidad de los trasplantes

No es la primera creación de Ignacio Berra, cirujano de 41 años del Hospital Garraham, pero posiblemente se encamine como la más trascendente de su carrera profesional. Se trata de una máquina que, esencialmente, optimiza la calidad del corazón a trasplantar y, de este modo, mejora su cantidad, estimándose que ésta podría duplicarse. Se llama “Sistema de Perfusión Normotérmica Ex-Vivo” y el médico lo presentará este jueves en el congreso de la ISHLT (International Society of Heart and Lung Transplantation), que se desarrollará en Orlando. “En lugar de llevar al paciente a la máquina, llevamos la máquina al paciente”, simplifica el cardiocirujano en su intento por explicar la funcionalidad de su invento que, según sus palabras, en lugar de sacar un órgano y ponerlo en una máquina, que es lo que suele hacerse habitualmente, el médico hace el trabajo de ablación dentro del cuerpo del donante “para que el órgano siga recibiendo sangre de la forma más fisiológica posible. El órgano siempre recibe un aporte de nutrientes y oxígeno a través de la sangre. Con nuestra técnica esto no se interrumpe, por lo que el corazón no sufre isquemia (disminución de la circulación sanguínea), continúa con su metabolismo y sigue funcionando”. A medida que se extrae el órgano, se conecta a la máquina que reproduce las condiciones del cuerpo, como la circulación contínua de sangre, evitando daños celulares graves o irreversibles. Es como engañar al organismo donante: “El concepto es que el órgano no se dé cuenta de que lo vamos a sacar de ese cuerpo”.