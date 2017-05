Inversión colosal por Copa Argentina

Varios millones. Cutral Co apuesta fuerte por el torneo más federal. Esperan recuperar los gastos y hasta que la experiencia sea redituable.

Cutral Co

Fede Panei, un ex Alianza y actual coordinador, junto al popular Guillermo Coppola, de la organización.

Fede Panei, un ex Alianza y actual coordinador, junto al popular Guillermo Coppola, de la organización.

Martín Gamero

gamerom@lmneuquen.com.ar

Neuquén.- “A ver, si vino la Selección argentina acá, ¿por qué no puede venir la Copa Argentina?”, pensó Federico Panei, ex jugador de Alianza y actualmente uno de los coordinadores que hizo el nexo entre TyC Sports y el municipio de Cutral Co.