Investigarán al médico del juez por falso testimonio

NEUQUÉN

Luego de que el martes declarara el neurólogo Miguel Ayup, quien atendió al juez Marcelo Muñoz tres días después del accidente, la fiscalía solicitó que se investigue al médico por falso testimonio y emisión de un certificado falso.

Se trata del especialista que le extendió al magistrado un certificado por una amnesia global transitoria (AGT) de pocos minutos, clínicamente interpretada como un accidente isquémico transitorio (AIT).

Ayer, en una nueva jornada del jury que enfrenta el juez Muñoz, quien chocó, huyó y se negó a hacer el test de alcoholemia, el fiscal José Gerez solicitó que se le extiendan copias certificadas de los testimonios de los doctores que declararon durante las diferentes audiencias.

“Es a los efectos de tenerlos para evaluar la posible condición de delitos que hayan cometido el doctor Ayup en esa audiencia, por falso testimonio y emisión de un certificado falso”, aclaró el jefe de fiscales.

Durante la audiencia de ayer también declaró la médica personal de Muñoz, Cristina Mulazzi, quien lo trata hace cinco años.

La mujer precisó que el magistrado tiene hipertensión arterial, diabetes, tabaquismo y colesterol. Tras ser consultada por los efectos secundarios de la medicación que le prescribe, señaló: “No ha habido inconvenientes”.

Por su parte, el perito del Poder Judicial, Carlos Gordillo, manifestó que la amnesia “es un déficit en la incorporación de lo que el paciente está viviendo. No puede incorporar datos”.

“Con cuatro de los factores de riesgo más graves es posible que no presente síntomas de un AIT, en caso de estar controlado”, aseveró el perito.

Ante la pregunta del fiscal sobre si una persona con un solo factor de riesgo puede tener síntomas de un AIT, Gordillo contestó que sí.

“Con amnesia no puede saber que chocó, puede llamar, pero no decir qué pasó. Puede atender el teléfono, pero no hablar, porque eso ya es una tarea elaborada. Tampoco puede hacer una maniobra de esquive”, afirmó el perito.

“Una persona que puede manejar, enviar mensajes, operar su celular, que se detiene, se ubica y mantiene un diálogo, no se corresponde con un AIT. En Argentina no hay registro de AGT como único síntoma”, afirmó Gordillo.

Perito judicial

“Es imposible comprobar si hubo un AIT”

Ayer, el perito del Poder Judicial Carlos Gordillo señaló que la evaluación clínica de Muñoz es compatible con un accidente isquémico transitorio (AIT). “Sobre todo porque no son de comprobación médica”, aclaró el perito. En este sentido, aseveró: “Es imposible comprobar si realmente sucedió”.

Además, explicó que el AIT no deja ninguna secuela. Luego, basado en su experiencia, apuntó que conoce casos de AIT, pero aseveró que nunca vio uno con amnesia global transitoria (AGT).

“No está bien claro, AGT es un síndrome, no es lo más habitual que la cause un AIT”, aseguró el perito tras leer el certificado del doctor Ayup, al cual calificó de tener una “redacción confusa”.