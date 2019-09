Irán amenaza con "destruir" al país que lo ataque

El jefe del Pentágono, Mark Esper, había informado el viernes que el número reducido de tropas que enviarán a Arabia Saudita y EAU “se centrarán principalmente en la defensa aérea y de misiles. Creemos que por ahora esto será suficiente, pero esto no quiere decir que no pueda haber despliegues adicionales, de ser necesarios, basados en la situación cambiante”, añadió Esper. Así reaccionó finalmente EEUU, de un modo más moderado del esperado, ya que se planteaba desde ataques cibernéticos a operaciones clandestinas contra los lugares desde donde, según cree el país norteamericano, Irán lanza sus drones y misiles de crucero. Esta nueva escalada de la tensión comenzó hace una semana, cuando EEUU responsabilizó a Irán de los ataques contra instalaciones de la petrolera saudí Aramco, que fueron no obstante reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen. Las autoridades iraníes negaron su implicación en estos ataques.