Irán amenaza a EE.UU. y a Arabia por un posible ataque

Washington y Riad responsabilizaron a Teherán de los ataques del sábado contra Aramco, lo que hizo sonar nuevamente tambores de guerra. Arabia Saudita insistió el miércoles en que los ataques fueron efectuados con 18 drones y 7 misiles iraníes y que fueron lanzados desde el norte y no desde Yemen, al sur del reino, aunque no precisó si el origen era Irán. El jefe de la diplomacia iraní reiteró que su país no está implicado en esos ataques, que fueron reivindicados por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Irán. “Sé que nosotros no lo hicimos. Sé que los hutíes declararon que lo hicieron”, agregó.

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salamí, subrayó en una ceremonia que sus tropas están preparadas para entrar en combate. “Nuestros soldados, basijis (voluntarios islámicos) y guardias están preparados con los ojos abiertos en las fronteras y no estamos preocupados por los enemigos, grandes o pequeños”, manifestó Salamí en alusión a Washington y Riad.