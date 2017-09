Irlanda: un galgo campeón dio positivo de cocaína

Según el diario irlandés Independent, el perro dio positivo en tres muestras de orina por Benzoilecgonina, uno de los principales compuestos de la sustancia. El galgo entrenado por Graham Holland venía de ganar la competición en el Curraheen Park Greyhound Stadium y se había llevado en premios un monto cercano a los 30.000 euros. “La Irish Greyhound Board, como parte de su rígido sistema de pruebas, publica cualquier hallazgo adverso a medida que surjan”, señala en un comunicado la Irish Greyhound Board.

“Pienso que estamos siendo víctimas de algo que no hicimos. Si sabés que se realizan pruebas cuando ganás una carrera, no le administrás cocaína a un galgo. Soy entrenador de galgos desde hace 30 años”, declaró Holland al diario The Times. Además, el entrenador sostiene que se defenderá ante cualquier procedimiento y cree que Clonbrien Hero podría haber ingerido cocaína de manera accidental. No es la primera vez que Holland es noticia por algo extradeportivo. En diciembre, uno de sus perros, Clares Rocket, fue secuestrado de una sus perreras en Golden, Tipperary, si bien se recuperó posteriormente.