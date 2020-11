"No es que no queremos hacer un `acto de colación´: los ISFD y Escuelas superiores hemos estado a la altura de las circunstancias, pero no podemos sostener y garantizar la realización de acciones masivas. Nos parece ilógico e irresponsable que se abra siquiera la posibilidad, no sólo porque no contamos con los recursos para hacerlo (materiales y humanos) sino porque esta acción desconoce el esfuerzo enorme realizado silenciosamente hasta aquí para garantizar derechos", explicaron.

Y por otro lado, expusieron: "¿Cómo podríamos controlar si alguien tiene síntomas de COVID-19 por ejemplo, durante esta situación? No poseemos ni la estructura, ni la formación que corresponde para esto, es totalmente irresponsable imponer una acción con consecuencias tan irreversibles e inmanejables, como la que se pretende".

Educación debate la apertura de escuelas en ciudades con pocos casos. "Irresponsable": más rechazos a los actos de colación presenciales

Por otra parte, aseguraron que "la educación todo el año fue sostenida con los bolsillos de las familias y les docentes" que pagaron su internet y agregaron la nafta de sus autos, para llevar cuadernillos y bolsones durante la pandemia.

La educación todo el año fue sostenida con los bolsillos de las familias y los docentes que pagaron su internet

"Es de público conocimiento que el estado provincial no garantizó conectividad, distribución de cuadernillos ni bolsones alimentarios, no ha dado el dinero del refrigerio que podríamos haber usado para solucionar todas las demandas recibidas, no garantizó la realización de los certificados de estudiantes regulares, no garantizó recursos ni insumos para la continuidad pedagógica en la virtualidad, ni calendarios académicos, ni la cobertura de todas las horas y cargos, y mucho menos, la actualización de nuestros sueldos según IPC, entre tantas otras cuestiones", agregaron en el documento.

Docentes-no-irán-a-las-escuelas.jpg Sebastián Fariña Petersen

En ese sentido quienes firman el comunicado le pidieron a la Dirección Provincial de Nivel Superior que convoque a un Consejo Interinstitucional y concluyeron: "Nos urge discutir todo lo que necesitamos para garantizar las trayectorias de nuestrxs estudiantes. Es imprescindible que se nos garantice el derecho a la construcción de política educativa, sobre todo en esta pandemia, para seguir sosteniendo como venimos hasta ahora, y consensuando democráticamente y responsablemente, sin vulnerar ningún derecho, de nadie".