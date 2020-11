Isabel Pantoja y su hijo se enfrentan por una herencia

"Según estos papeles mi madre no me quiere, si esto es a lo que ella llama querer, no quiero que me quiera. Sin saberlo llevo hipotecado desde los 18 años por culpa de ella. Yo lo que quiero es que mi madre, en un futuro, no me deje un marrón y yo a mis hijos, eso es todo, la herencia me da igual. Llevo 36 años sin heredar nada de mi padre, me da igual, yo lo que quiero es que mi madre no me deje un lío", expresó.

¿Qué dice Isabel Pantoja?

Desde las primeras declaraciones de su hijo, la intérprete ha preferido mantenerse al margen de la opinión pública.

Sin embargo, su abogada Cynthia Ruiz compartió un comunicado mediante la revista ¡Hola! en el que deja claro la posición de su cliente.

"Hemos podido verificar con nuestra cliente, doña Isabel Pantoja, la falsedad de las informaciones difundidas en los medios de comunicación, relativas a la titularidad de los bienes inmuebles familiares, vehículos, deudas y créditos frente a particulares u otros organismos oficiales, y, en general, a la situación patrimonial de familiares cercanos", reza parte de la nota.

"Como pueden fácilmente comprender, mi mandante no puede tolerar determinadas noticias completamente falsas, verditas por periodistas que difunden informaciones con una ligereza rayana en una falta de diligencia profesional", continúa.

La defensa expone que el único titular exclusivo de la hacienda es Francisco José Rivera Pantoja, a quien le corresponde el 100 por ciento.

Asimismo, mencionó que su representada tiene intenciones de tomar acciones legales contra los que hayan atacado su honor e intimidad.