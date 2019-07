Italia: perpetua para militares de Uruguay, Chile, Perú y Bolivia

En la primera instancia fueron condenados el dictador boliviano Luis García Meza, quien falleció en abril de 2018, y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez; el ex presidente peruano Francisco Morales Bermúdez; su primer ministro Pedro Richter Prada -muerto en julio de 2017-; el ex militar peruano Germán Ruiz; los chilenos Hernán Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Ahora se suman, además de Troccoli, los ex militares chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vásquez y Manuel Abraham Vásquez Chauan.