Jair Bolsonaro afirmó que busca darle asilo a Jeanine Áñez

Al hacer alusión a Bolivia, el mandatario brasileño también arremetió contra su oponente en las elecciones presidenciales de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva, a quien criticó por no referirse a la condena que la justicia boliviana dictó contra Áñez. "El ex presidente (Evo Morales) y el actual (Luis Arce Catacora) son amigos de Lula, y él no dice absolutamente nada sobre este caso", cuestionó Bolsonaro.