Jardines maternales: Neuquén adhiere a la caravana nacional

Los jardines maternales privados atraviesan un "momento crítico". Tras haber bajado drásticamente los ingresos de los institutos por el cese de las clases presenciales por el coronavirus y ante "una ausencia del Estado", docentes y no docentes organizaron una " caravana nacional" en reclamo de ayudas. En Neuquén , la movilización comenzará a las 11 en Avenida Olascoaga desde el río.

"Esta será nuestra segunda caravana y la primera a nivel nacional. Comenzaremos cerca del río, pasaremos por el Ministerio de trabajo, la Legislatura y demás lugares importantes para que nos puedan escuchar", aseguró Reinosso.

Desde la mesa que nucleó a casi todos los Jardines Maternales y de Infantes Privados de la Provincia de Neuquén hicieron un esquema de situación en el que están afectados 3000 niños y niñas que asisten con regularidad, y unos 300 puestos de trabajo, entre docentes y no docentes.

Según la información, de los 56 institutos privados -sin subvención del Estado- que hay en la provincia 36 tienen voz en este comité que se organizó hace varias semanas con el objetivo de resolver el problema y la situación, ya que "el 85% de las instituciones abonan alquileres altos, además del resto de los costos fijos (servicios, impuestos, cargas sociales, aportes patronales, entre otros), y los ingresos son casi nulos". "En estos 4 meses, la recepción del principal beneficio de Nación (ATP) a nuestras instituciones fue en un 40% nula y en un 40% fue aleatoria. Solo un 20% lo recibió todos los meses", precisó.

Además, se expuso que "solo se recibe en promedio un 20% del dinero total" que ingresaban antes de la pandemia y se exige la intervención del Estado. Desde Jardines Maternales y de Infantes Privados de la Provincia de Neuquén solicitan "un subsidio de emergencia actual y pospandemia; ATP para todas las instituciones; reducción de la carga impositiva; fecha de retorno a las instituciones de manera presencial; y un protocolo pensado y diseñado para jardines maternales".

"El tiempo de nuestras instituciones se está terminando, necesitamos respuestas urgentes", concluyó .

Problema nacional

La presidenta de la Asociación Coherencia, María Teresa Rosendo, precisó, hace dos semanas, que "sólo recibió ayuda el 30 por ciento de los 5.000 jardines" que hay en el país. "Estos errores de la AFIP afectan a 60.000 docentes y no docentes, pero además a los 212.000 chicos y sus familias, porque en muchos casos sus padres tienen que volver a trabajar y el Estado no puede hacerse cargo de la matrícula, en parte porque no cuenta con la capacidad y también porque en el caso de los jardines maternales sólo existen en la órbita privada", planteó.

La situación desde esa fecha no cambió y por eso se decidió llegar a cabo esta caravana nacional. Neuquén ya había tenido la propia hace 23 días con el mismo reclamo, tras solicitar la presencia del Estado, y decidió adherirse a esta.